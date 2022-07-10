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Коли не потрібна вакцинація від ковіду. Джокович всьоме виграв Вімблдон

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 липня, 19:29
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Сербський тенісист здолав у фіналі Ніка Кірьоса і здобув 21 перемогу на турнірах Великого шлему
Новак Джокович - тріумфатор Вімблдону 2022
Новак Джокович - тріумфатор Вімблдону 2022

Учора на Вімблдоні завершився жіночий одиночний турнір. Його несподіваною чемпіонкою стала казашка Єлєна Рибакіна, яка перемогла в трьох сетах Онс Жабер з Тунісу.

Сьогодні ж визначився чемпіон і у чоловічому турнірі. У фінал потрапив чинний переможець Вімблдону Новак Джокович. Очікувалося, що йому протистоятиме Рафаель Надаль, але через травму іспанець знявся із півфіналу.

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Таким чином, опонентом серба став несподіваний півфіналіст Нік Кірьос. Перепочинок у 1/2 фіналу лише трохи пішов на користь Ніку. Перший сет залишився за ним (6:4), проте надалі панував Ноле (6:3 / 6:4). У четвертому сеті суперники дотягнули до тай-брейку, де Новак впевнено взяв гору над втомленим суперником (7:3).

НОВАК ДЖОКОВИЧ – НІК КІРЬОС 3:1 (4:6 / 6:3 / 6:4 / 7:6)

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Таким чином, Джокович здобув сьомий трофей на Вімблдоні в кар'єрі, поступаючись за цим показником лише Федереру (8). Крім того, для Новака це вже 21 перемога на турнірах Великого шлему. Тут він також майже рекордсмен, більше має лише Рафа Надаль (22), який цього року брав Australian Open та Ролан Гаррос.

До речі, в Австралії Новак не грав через депортацію, оскільки він вказав на хибні дані про вакцинацію від ковіду. Також Джокович ризикує пропустити і US Open, де вимагають щеплення від коронавірусу для іноземців

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