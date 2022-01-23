Хабіб, ми тебе впізнали: Мережі тролять чемпіона UFC після неоднозначної перемоги

Бій тривав усі п'ять раундів і завершився перемогою Нганну одностайним рішенням суддів – 48:47, 48:47, 49:46.
Уболівальники змішаних єдиноборств залишилися незадоволеними двобоєм. Вони хотіли побачити серйозний махач, а отримали борцівське протистояння.
У Мережі почали порівнювати Нганну з Хабібом Нурмагомедовим, його теж чимало критикували за манеру перетворювати бій MMA на турнір з вільної боротьби.
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Нганну здобув 17-ту перемогу у MMA і тричі у кар'єрі програвав. Цікаво, що це була перша перемога француза, здобута не нокаутом, з 2016 року. Але глядачам однаково мало.
Сиріл Ган зазнав першої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 10 перемог у змішаних єдиноборствах.
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