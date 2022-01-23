Хабиб, мы тебя узнали: Сети троллят чемпиона UFC после неоднозначной победы

В главном поединке UFC 270 Франсис Нганну победил Сирила Гана и защитил чемпионский титул чемпиона промоушена в тяжелом весе

Нганну сравнили с Нурмагомедовым после победы над Ганом / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нганну единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 49:46.

Болельщики смешанных единоборств остались недовольны поединком. Они хотели увидеть серьезный махач, а получили борцовское противостояние.

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В Сети начали сравнивать Нганну с Хабибом Нурмагомедовым, его тоже немало критиковали за манеру превращать бой MMA в турнир по вольной борьбе.

Нганну одержал 17-ю победу в MMA и трижды в карьере проигрывал. Интересно, что это была первая победа француза, добытая не нокаутом, с 2016 года. Но зрителям все равно мало.

Сирил Ган потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 10 побед в смешанных единоборствах.

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