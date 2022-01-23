Хабиб, мы тебя узнали: Сети троллят чемпиона UFC после неоднозначной победы

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нганну единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 49:46.
Болельщики смешанных единоборств остались недовольны поединком. Они хотели увидеть серьезный махач, а получили борцовское противостояние.
В Сети начали сравнивать Нганну с Хабибом Нурмагомедовым, его тоже немало критиковали за манеру превращать бой MMA в турнир по вольной борьбе.
Далее по теме
Нганну одержал 17-ю победу в MMA и трижды в карьере проигрывал. Интересно, что это была первая победа француза, добытая не нокаутом, с 2016 года. Но зрителям все равно мало.
Сирил Ган потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 10 побед в смешанных единоборствах.
Другие новости смешанных единоборств:
- Заковали в наручники и добивали битой: в Мексике жестоко избили российского чемпиона UFC
- "Амосов – лучший боец ММА". Яд засыпал украинца комплиментами
- "Где был Усик до боя с Джошуа?": чемпион UFC сделал прогноз на бой-реванш
- Это будет рубка! Двое самых опасных нокаутеров мира определят сильнейшего
- Хабиб будет продавать конину. Боец занялся фастфудом