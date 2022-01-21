"Амосов – лучший боец ММА". Яд засыпал украинца комплиментами

Непобежденный чемпион Bellator Ярослав Амосов 13 мая проведет первую защиту своего титула. Соперником украинца станет Майкл Пейдж

Ярослав Амосов VS Майкл Пейдж / Фото: Коллаж: Сегодня

Схватка топ-бойцов состоится в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли Арена". Соперник украинца – чемпион мира по кикбоксингу Майкл Пейдж.

Своими мыслями о предстоящем поединке поделился с журналистами ВВС британский боец, который носит прозвище Яд.

Реклама

"Амосов – потрясающий. Если подумать, технически он лучший боец в ММА прямо сейчас. С точки зрения его победного послужного списка, я думаю, что он на вершине. Единственным человеком, который его опередил, был Хабиб Нурмагомедов, и он сейчас на пенсии. Он везде очень хорош. Очень опасный, отличный борец, хорош в своих болевых и удушающих.

Ярослав Амосов вошел в историю

Я не думаю, что он так опасен в стойке, но его понимание делает его опасным. Это означает, что по нему трудно попасть, и он так хорошо организует свои тейкдауны. Он очень опасный. Для меня это отличный бой, чтобы проверить, где я нахожусь", – сказал Пэйдж в интервью порталу BBC.

Отметим, что соперник Амосова 34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.

Майкл Пейдж vc Дуглас Лима / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.