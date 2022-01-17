Хабиб будет продавать конину. Боец занялся фастфудом

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запустил первый ресторан быстрого питания в Москве. В планах – еще как минимум 14 точек в столице.
Ранее мы сообщали, что у Хабиба Нурмагомедова обнаружили ту же болезнь, от которой умер его отец.
У Нурмагомедова уже есть бизнес в сегменте фитнеса и спорта, теперь спортсмен решил пойти в ресторанный бизнес, сообщает buybrand.ru.
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Ресторан Нурмагомедова называется M-eat by Khabib. В ресторанах будут подавать томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками.
Точка открылась в деловом центре "Москва-Сити". Размер инвестиций в одно заведение примерно 40 тысяч долларов.
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M-eat by Khabib намерена выйти на международный рынок и открыть 150 ресторанов в России, Казахстане, ОАЭ, Кыргызстане, Турции и Узбекистане.
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