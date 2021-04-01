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У хокейного воротаря поцупили набитий грошима рюкзак: скільки там було

1 квітня, 15:05

Олег Люлька Олег Люлька

Єгора Синєгубкіна обікрали на стоянці

У голкіпера хокейного клубу Торпедо (Нижній Новгород) Єгора Синєгубкіна вкрали 800 тисяч рублів з автомобіля в Москві. Це близько 293 тисяч гривень.

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Як повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT, 21-річний воротар Синєгубкін припаркував свою BMW на стоянці в діловому центрі "Москва-Сіті", але закрити її забув. У салоні лежав рюкзак з готівкою. Коли хокеїст повернувся, його вже не було.

Видимих пошкоджень на автомобілі поліцейські не виявили. За фактом крадіжки здійснюється перевірка.

Зазначимо, що Синєгубкін уклав контракт з Торпедо влітку минулого року. Він є вихованцем школи московського ЦСКА і відомий за виступами за клуби МХЛ Атланта і Тайфун.

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Єгор Синєгубкін

Єгор Синєгубкін

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Раніше ми писали, що в Москві на стоянці спалили авто журналіста, який звинувачував команду екстренера Динамо в договірному матчі. Дмитра Єгорова попереджали: "Куди ти лізеш!"

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