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У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там было

1 апреля, 15:05

Олег Люлька Олег Люлька

Егора Синегубкина обворовали на стоянке

У голкипера нижегородского хоккейного клуба Торпедо Егора Синегубкина украли 800 тысяч рублей из автомобиля в Москве. Это порядка 293 тысяч гривен.

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Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, 21-летний вратарь Синегубкин припарковал свою BMW на стоянке в деловом центре "Москва-Сити", но закрыть ее забыл. В салоне лежал рюкзак с наличкой. Когда хоккеист вернулся, его уже не было.

Видимых повреждений на автомобиле полицейские не обнаружили. По факту кражи проводится проверка.

Отметим, что Синегубкин подписал контракт с нижегородским "Торпедо" летом прошлого года. Он является воспитанником школы московского ЦСКА и известен по выступлениям за клубы МХЛ Атланта и Тайфун.

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Егор Синегубкин

Егор Синегубкин

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Ранее мы писали, что в Москве на стоянке сожгли авто журналиста, обвинявшего команду экс-тренера Динамо в договорном матче. Дмитрия Егорова предупреждали: "Куда ты лезешь!"

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