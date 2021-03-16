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Відлуння жахливої смерті від шайби: продюсер гурту "Ласковый май" заборонив синові виходити на лід

16 березня, 16:11

Олег Люлька Олег Люлька

"Сподіваюся, Ілля залишить цей небезпечний вид спорту", – каже Андрій Разін

Продюсер музичного гурту "Ласковый май" Андрій Разін заборонив своєму синові Іллі грати в хокей після смерті капітана клубу МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдінова.

"Я завжди вважав хокей небезпечним видом спорту, а після смерті капітана клубу МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдінова через потрапляння шайби в голову, я категорично заборонив своєму синові Іллі Разіну, якому 36 років, і він грає в нічній хокейній лізі в Санкт Петербурзі, виходити на лід. Поки реакція Іллі ніяка, але я дуже сподіваюся, що він прислухається до моїх слів і залишить цей небезпечний вид спорту", – написав Разін у своєму Instagram

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Андрій Разін Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Андрій Разін Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

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Нагадаємо, що 19-річний захисник "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдінов опинився в реанімації після потрапляння шайби в голову під час матчу з ярославським "Локо" (1:5) 12 березня.

Тимур Файзутдінов/Фото МХК

Тимур Файзутдінов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

На відеокадрах, які зафіксували цей момент, видно, що Файзутдінов схопився за голову і впав на лід. За життя хокеїста боролися лікарі, але врятувати його не вдалося. 16 березня стало відомо про смерть спортсмена.

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Раніше ми писали, що в Москві на тренуванні помер відомий хокеїст. Ігорю Хацею було 48 років.

А днями в Росії не стало головного тренера "Червоної Армії" Олександра Левицького.

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