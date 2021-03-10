На футбольного воротаря і його дітей напали з ножем

Зловмисники продовжують тероризувати зірок світового футболу. Зовсім недавно "обчистили" будинок форварда "ПСЖ" Мауро Ікарді, з якого винесли цінних речей на 400 тисяч євро, а тепер не пощастило шведському воротареві ліверпульського "Евертона" Робіну Ольсенові.

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Як повідомляє Daily Mail, в будинок 31-річного голкіпера увірвалися грабіжники в масках і почали погрожувати йому та його родині. В той момент в оселі перебували також дружина і двоє дітей воротаря. Грабіжники погрожували Ольсенові ножем і мачете, внаслідок чого шведу довелося віддати їм ювелірні прикраси і коштовний годинник.

Робін Ольсен і його родина / Фото: Instagram

Наразі поліція не знайшла злочинців.

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Тим часом Ольсен і його сім'я, за даними джерела, перебувають у глибокому потрясінні і думають про посилення охорони свого житла.

Нагадаємо, не далі як у лютому грабіжники проникли в житло головного тренера "Евертона" Карло Анчелотті. Злочинці забрали з собою сейф, не зумівши зламати його на місці. Їх злякала дочка Анчелотті.

Інший же воротар "Евертона" Джордан Пікфорд найняв охоронців після того, як у зіткненні з ним зазнав травми захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк і від фанатів цього клубу на адресу Пікфорда почали надходити смертельні погрози.

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