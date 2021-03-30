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Спалили авто журналіста, який звинувачував команду екстренера Динамо в договірному матчі

30 березня, 11:00

Олег Люлька Олег Люлька

Дмитра Єгорова попереджали: "Куди ти лізеш!"

Скандальному російському спортивному журналісту Дмитру Єгорову спалили машину в Москві.

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Про це Єгоров повідомив e своєму телеграм-каналі. Також він опублікував запис з камери відеоспостереження: до авто підходить людина, а невдовзі відбувається вибух.

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"Сьогодні вночі мені спалили машину. Підкинули, вибухнуло, згоріло дотла. Чесно кажучи, навіть не знаю, кого підозрювати. Багато всього різного було написано. Варіанти різні, звичайно. За себе можу сказати одне: я завжди був чесний в своїй роботі. Я не думаю і не хочу думати, що це якось пов'язано зі "Спартаком". Були інші теми, коли казали: "Куди ти лізеш". Але, хлопці, ті, хто жартує, хто погрожує, хто вигадував всіляку маячню про ту ж машину, ви, якщо ви люди все-таки, повинні розуміти, до чого це все може призводити", – написав Єгоров

"Страховки немає. Це, звісно, сумно", – додав журналіст

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Відзначимо, що в лютому Дмитро Єгоров звинувачував в проведенні договірного матчу "Тамбов" і "Ротор" (1:3), який тоді очолював екстренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич. У березні Хацкевич з "Ротора" був звільнений.

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