Спалили авто журналіста, який звинувачував команду екстренера Динамо в договірному матчі

Скандальному російському спортивному журналісту Дмитру Єгорову спалили машину в Москві.

Про це Єгоров повідомив e своєму телеграм-каналі. Також він опублікував запис з камери відеоспостереження: до авто підходить людина, а невдовзі відбувається вибух.

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"Сьогодні вночі мені спалили машину. Підкинули, вибухнуло, згоріло дотла. Чесно кажучи, навіть не знаю, кого підозрювати. Багато всього різного було написано. Варіанти різні, звичайно. За себе можу сказати одне: я завжди був чесний в своїй роботі. Я не думаю і не хочу думати, що це якось пов'язано зі "Спартаком". Були інші теми, коли казали: "Куди ти лізеш". Але, хлопці, ті, хто жартує, хто погрожує, хто вигадував всіляку маячню про ту ж машину, ви, якщо ви люди все-таки, повинні розуміти, до чого це все може призводити", – написав Єгоров