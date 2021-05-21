Це просто жесть! В НХЛ гравця збили на лід і в'їхали йому коліном в обличчя (відео)

Моторошна травма – в матчі плей-оф НХЛ між канадськими Торонто Мейпл Ліфс і Монреаль Канадієнс (1:2). Її зазнав 30-річний капітан Торонто, олімпійський чемпіон 2014-го канадець Джон Таварес.
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У першому періоді матчу, після силового прийому від захисника Монреаля Бена Ш'яро, Таварес упав на лід, відразу ж отримавши удар коліном в обличчя від форварда Канадієнс Корі Перрі, який не встиг ухилитися від зіткнення.
Таварес із закривавленим обличчям залишався на льоду близько десяти хвилин, після чого його вивезли на ношах і госпіталізували. Коли Джона вивозили з майданчика, він підняв вгору великий палець руки, давши надію, що все буде гаразд.
Зазначимо, що після того, як травмованого капітана Торонто вивезли на ношах і гра поновилася, форвард Мейпл Ліфс Нік Фоліньо вирішив помститися Коррі Перрі, котрий в'їхав в голову лежачому Таваресу коліном. Почалася бійка на голих кулаках.
Фоліньо завдав Перрі кілька ударів і звалив його на лід. Останній, втім, ніяк не відповідав, мабуть, відчуваючи за собою провину за травму Тавареса.
"Це найстрашніша ситуація, яку мені доводилося бачити на льоду, – сказав про травму Тавареса тренер Торонто Шелдон Кіф. – Наразі Таварес в лікарні, він залишиться там на ніч, щоб пройти додаткові тести. Джон при тямі і може розмовляти. Сподіваємося, все минеться".
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