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Це просто жесть! В НХЛ гравця збили на лід і в'їхали йому коліном в обличчя (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
21 травня, 08:13
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Капітан Торонто Мейпл Ліфс, 30-річний Джон Таварес, госпіталізований після страшної травми, якої зазнав у матчі плей-оф НХЛ проти Монреаль Канадієнс
Травма Джона Тавареса в матчі НХЛ
Травма Джона Тавареса в матчі НХЛ / Фото: Reuters

Моторошна травма – в матчі плей-оф НХЛ між канадськими Торонто Мейпл Ліфс і Монреаль Канадієнс (1:2). Її зазнав 30-річний капітан Торонто, олімпійський чемпіон 2014-го канадець Джон Таварес.

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У першому періоді матчу, після силового прийому від захисника Монреаля Бена Ш'яро, Таварес упав на лід, відразу ж отримавши удар коліном в обличчя від форварда Канадієнс Корі Перрі, який не встиг ухилитися від зіткнення.

Таварес із закривавленим обличчям залишався на льоду близько десяти хвилин, після чого його вивезли на ношах і госпіталізували. Коли Джона вивозили з майданчика, він підняв вгору великий палець руки, давши надію, що все буде гаразд.

Зазначимо, що після того, як травмованого капітана Торонто вивезли на ношах і гра поновилася, форвард Мейпл Ліфс Нік Фоліньо вирішив помститися Коррі Перрі, котрий в'їхав в голову лежачому Таваресу коліном. Почалася бійка на голих кулаках.

Фоліньо завдав Перрі кілька ударів і звалив його на лід. Останній, втім, ніяк не відповідав, мабуть, відчуваючи за собою провину за травму Тавареса.

"Це найстрашніша ситуація, яку мені доводилося бачити на льоду, – сказав про травму Тавареса тренер Торонто Шелдон Кіф. – Наразі Таварес в лікарні, він залишиться там на ніч, щоб пройти додаткові тести. Джон при тямі і може розмовляти. Сподіваємося, все минеться".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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