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Это просто жесть! В НХЛ игрока сбили на лед и въехали ему коленом в лицо (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
21 мая, 08:13
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Капитан Торонто Мэйпл Лифс, 30-летний Джон Таварес, госпитализирован после жуткой травмы, которую получил в матче плей-офф НХЛ против Монреаль Канадиенс
Травма Джона Тавареса в матче НХЛ
Травма Джона Тавареса в матче НХЛ / Фото: Reuters

Жуткая травма – в матче плей-офф НХЛ между канадскими Торонто Мэйпл Лифс и Монреаль Канадиенс (1:2). Ее получил 30-летний капитан Торонто, олимпийский чемпион-2014 канадец Джон Таварес.

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В первом периоде матча, после силового приема от защитника Монреаля Бена Шьяро, Таварес упал на лед, тут же получив удар коленом в лицо от форварда Канадиенс Кори Перри, не успевшего увернуться от столкновения.

Таварес с окровавленным лицом оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках и госпитализировали. Когда Джона увозили с площадки, он поднял вверх большой палец руки, дав надежду, что все будет хорошо.

Отметим, что после того, как травмированного капитана Торонто увезли на носилках и игра возобновилась, форвард Мэйпл Лифс Ник Фолиньо решил отомстить Корри Перри, въехавшему в голову лежачему Таваресу коленом. Началась драка на голых кулаках.

Фолиньо нанес Перри несколько ударов и уложил его на лед. Последний, впрочем, никак не отвечал, видимо, чувствуя за собой вину за травму Тавареса.

"Это самая страшная ситуация, какую мне приходилось видеть на льду, – сказал о травме Тавареса тренер Торонто Шелдон Киф. – Сейчас Таварес в больнице, он останется там на ночь, чтобы пройти дополнительные тесты. Джон в сознании и может разговаривать. Надеемся, все обойдется".

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