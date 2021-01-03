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Ніхто не забутий: "Феррарі" привітала Шумахера з днем народження

3 січня, 14:41

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Легендарний пілот сім років тому став інвалідом на гірськолижному курорті

Сьогодні виповнюється 52 роки Міхаелю Шумахеру – одному з найзнаменитіших автогонщиків в історії. За час своєї кар'єри він сім разів вигравав чемпіонат Формули-1. Цього року його рекорд вдалося повторити британцеві Льюїсу Гемілтону. Правда, нинішній день народження, як і сім попередніх, Шумі судилося відзначати не так, як раніше. Нагадаємо, після серйозної травми в Альпах у грудні 2013 року він перебував у комі. Пізніше пілот прийшов до тями, але залишився інвалідом. Читайте про те, що відомо про стан Міхаеля Шумахера.

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П'ять титулів Ф-1 Міхаель здобув у складі "Феррарі". Італійська команда не забула про свого колишнього героя і привітала його з днем народження – незважаючи на те, що після виступу за "Феррарі" Шумахер пішов до конкурентів з "Мерседеса".

"Скудерія" навіть зробила інформаційну добірку фактів про досягнення німця в складі італійської "стайні".

Дізнайтеся, чого досягли діти Шумахера. Мік також захопився автоспортом, а Джина-Марія полюбила коней.

Дивіться сюжет про всіх чемпіонів Формули-1 в історії:

Рейтинг чемпіонів Формули-1 за кількістю титулів
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