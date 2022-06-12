Катастрофа Феррарі приносить Ред Булл чергову перемогу у Формулі-1

Вже до середини гонки обидва пілоти Феррарі зійшли з траси, що дозволило Максу Ферстаппену вп'яте на сезон тріумфувати

Макс Ферстаппен йде до захисту чемпіонського титулу у Формулі-1. / Фото: Getty Images

Сезон Формули-1 набирає обертів і наближається до своєї середини. Цими вихідними відбувся восьмий Гран-Прі, який прийняла міська траса у столиці Азербайджану Баку.

Поул-позишн вшосте в сезоні дістався пілоту Феррарі Шарлю Леклеру, однак саму гонку спортсмени італійської команди провалили. Вже на старті Шарль поступився лідерством Серхіо Пересу.

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Через дев'ять кіл із траси зійшов Карлос Сайнс. Мексиканець підвела гальмівну систему "brake by wire". Для нього це вже третій аут у сезоні.

А на 21 колі до партнера команди приєднався і сам Шарль. Після повернення лідерства Леклер був змушений вилетіти через поломку двигуна.

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Таким чином, всі карти в руках опинилися у пілотів Ред Булл, які й зайняли перші два рядки. Вже п'ятий тріумф у сезоні підкорився чинному чемпіону Максу Ферстаппену, Голландець на 20 з лишком секунд обігнав Серхіо Переса.

Ферстаппен зміцнив своє лідерство в загальному заліку, а Перес обійшов у таблиці Леклера. Наступні перегони пройдуть вже через тиждень у Канаді на трасі Жиля Вільнева в Монреалі.

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