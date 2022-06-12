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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Катастрофа Феррарі приносить Ред Булл чергову перемогу у Формулі-1

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 червня, 16:47
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Вже до середини гонки обидва пілоти Феррарі зійшли з траси, що дозволило Максу Ферстаппену вп'яте на сезон тріумфувати
Макс Ферстаппен йде до захисту чемпіонського титулу у Формулі-1.
Макс Ферстаппен йде до захисту чемпіонського титулу у Формулі-1. / Фото: Getty Images

Сезон Формули-1 набирає обертів і наближається до своєї середини. Цими вихідними відбувся восьмий Гран-Прі, який прийняла міська траса у столиці Азербайджану Баку.

Поул-позишн вшосте в сезоні дістався пілоту Феррарі Шарлю Леклеру, однак саму гонку спортсмени італійської команди провалили. Вже на старті Шарль поступився лідерством Серхіо Пересу.

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Через дев'ять кіл із траси зійшов Карлос Сайнс. Мексиканець підвела гальмівну систему "brake by wire". Для нього це вже третій аут у сезоні.

А на 21 колі до партнера команди приєднався і сам Шарль. Після повернення лідерства Леклер був змушений вилетіти через поломку двигуна.

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Таким чином, всі карти в руках опинилися у пілотів Ред Булл, які й зайняли перші два рядки. Вже п'ятий тріумф у сезоні підкорився чинному чемпіону Максу Ферстаппену, Голландець на 20 з лишком секунд обігнав Серхіо Переса.

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Ферстаппен зміцнив своє лідерство в загальному заліку, а Перес обійшов у таблиці Леклера. Наступні перегони пройдуть вже через тиждень у Канаді на трасі Жиля Вільнева в Монреалі.

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  1. Макс Ферстаппен – 150
  2. Серхіо Перес – 129
  3. Шарль Леклер – 116
  4. Джордж Рассел – 99
  5. Карлос Сайнс – 83
  6. Льюїс Хемілтон – 62
  7. Лендо Норріс – 50
  8. Валттері Боттас – 40
  9. Естебан Окон – 31
  10. П'єр Гаслі – 16
  11. Фернандо Алонсо – 16
  12. Кевін Магнуссен – 15
  13. Даніель Ріккардо – 15
  14. Себастьян Феттель – 13
  15. Юкі Цунода – 11
  16. Олександр Албон – 3
  17. Ленс Стролл – 2
  18. Жу Гуаню – 1

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Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
125
2
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
116
3
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
110
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
84
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
83
6
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
50
7
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
48
8
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
40
9
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
30
10
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
15
11
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
11
12
Юкі Цунода

Юкі Цунода

AlphaTauri
11
13
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
10
14
П'єр Гаслі

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6
15
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
5
16
Александр Албон

Александр Албон

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3
17
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
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Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
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Aston Martin Aston Martin
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Williams Williams
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