Катастрофа Феррари приносит Ред Булл очередную победу в Формуле-1

Сезон Формулы-1 набирает обороты и близится к своей середине. На этих выходных состоялся восьмой Гран-При, который приняла городская трасса в столице Азербайджана Баку.
Поул-позишн в шестой раз в сезоне достался пилоту Феррари Шарлю Леклеру, однако саму гонку спортсмены итальянской команды провалили. Уже на старте Шарль уступил лидерство Серхио Пересу.
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Спустя девять кругов с трассы сошел Карлос Сайнс. Мексиканец подвела тормозная система "brake by wire". Для него это уже третий аут в сезоне.
А на 21 круге к партнеру по команде присоединился и сам Шарль. После возвращения лидерства Леклер был вынужден вылететь из-за поломки двигателя.
Таким образом, все карты в руках оказались у пилотов Ред Булл, которые и заняли первые две строчки. Уже пятый триумф в сезоне покорился действующему чемпиону Максу Ферстаппену, Голландец на 20 с лишним секунд обогнал Серхио Переса.
Ферстаппен в итоге упрочил свое лидерство в общем зачете, а Перес обошел в таблице Леклера. Следующая гонка пройдет уже через неделю в Канаде на трассе Жиля Вильнева в Монреале.
- Макс Ферстаппен – 150
- Серхио Перес – 129
- Шарль Леклер – 116
- Джордж Расселл – 99
- Карлос Сайнс – 83
- Льюис Хэмилтон – 62
- Лэндо Норрис – 50
- Валттери Боттас – 40
- Эстебан Окон – 31
- Пьер Гасли – 16
- Фернандо Алонсо – 16
- Кевин Магнуссен – 15
- Даниэль Риккардо – 15
- Себастьян Феттель – 13
- Юки Цунода – 11
- Александер Албон – 3
- Ленс Стролл – 2
- Жу Гуаню – 1