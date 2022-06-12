Катастрофа Феррари приносит Ред Булл очередную победу в Формуле-1

Уже к середине гонки оба пилота Феррари сошли с трассы, что позволило Максу Ферстаппену в пятый раз в сезоне триумфовать

Макс Ферстаппен идет к защите чемпионского титула в Формуле-1 / Фото: Getty Images

Сезон Формулы-1 набирает обороты и близится к своей середине. На этих выходных состоялся восьмой Гран-При, который приняла городская трасса в столице Азербайджана Баку.

Поул-позишн в шестой раз в сезоне достался пилоту Феррари Шарлю Леклеру, однако саму гонку спортсмены итальянской команды провалили. Уже на старте Шарль уступил лидерство Серхио Пересу.

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Спустя девять кругов с трассы сошел Карлос Сайнс. Мексиканец подвела тормозная система "brake by wire". Для него это уже третий аут в сезоне.

А на 21 круге к партнеру по команде присоединился и сам Шарль. После возвращения лидерства Леклер был вынужден вылететь из-за поломки двигателя.

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Таким образом, все карты в руках оказались у пилотов Ред Булл, которые и заняли первые две строчки. Уже пятый триумф в сезоне покорился действующему чемпиону Максу Ферстаппену, Голландец на 20 с лишним секунд обогнал Серхио Переса.

Ферстаппен в итоге упрочил свое лидерство в общем зачете, а Перес обошел в таблице Леклера. Следующая гонка пройдет уже через неделю в Канаде на трассе Жиля Вильнева в Монреале.

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