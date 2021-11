Жорсткий фол від Ібрагімовича: постраждав захисник збірної Іспанії

Шведський форвард Златан Ібрагімович отримав жовту картку вже у доданий арбітром час у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Іспанії (0:1).

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду не стримав емоцій після поразки від Сербії.

Ібрагімович використав проти іспанського захисника Челсі Сесара Аспілікуети жорсткий прийом, вдаривши його плечем ззаду.

This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/6GLAio55ss