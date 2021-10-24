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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Переплутав ворота. Ібрагімович вперше в кар'єрі жорстко осоромився

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 жовтня, 18:13
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Помилка нестаріючого форварда Мілана ледь не коштувала його клубу лідерства в чемпіонаті. На щастя, Ібра зумів реабілітуватися
Златан Ібрагімович забив перший автогол в кар'єрі
Златан Ібрагімович забив перший автогол в кар'єрі / Фото: Reuters

Результат матчу Мілана з Болоньєю в 9-му турі Серії А був украй важливий для "росонері" – у разі успіху вони виходили на перше місце в чемпіонаті. Головною дійовою особою поєдинку став 40-річний Златан Ібрагімович.

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На 16-й хвилині матчу шведський форвард зробив гольовий пас на Рафаеля Леао, який відкрив рахунок в поєдинку.

А на початку другого тайму стався конфуз, який Ібрагімович не знав усю свою довгу кар'єру. Під час подачі кутового швед зрізав м'яч у власні ворота і дозволив Болоньї скоротити розрив у рахунку матчу – 1:2. Цей автогол став для Златана першим у кар'єрі.

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Однак цей гол абсолютно не збентежив зіркового бомбардира, і 90-й хвилині гри він зняв усі питання про переможця зустрічі, довівши рахунок до 4:2 на користь Мілана.

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, що на початку жовтня Ібрагімовичу виповнилося 40 років, отже, швед став четвертим футболістом у Серії А, який забив після 40 років.

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Також ми повідомляли, як Златан відсвяткував своє 40-річчя і подарував собі унікальний Ferrari.

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