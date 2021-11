Жесткий фол от Ибрагимовича: пострадал защитник сборной Испании

Шведский форвард Златан Ибрагимович получил желтую карточку уже в добавленное арбитром время в поединке квалификации на чемпионат мира-2022 против Испании (0:1).

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду не сдержал эмоции после поражения от Сербии.

Ибрагимович использовал против испанского защитника Челси Сесара Аспиликуэты жесткий прием, ударив его плечом сзади.

This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/6GLAio55ss