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"Не хочу быть одним из тех, кто жалеет": Ибрагимович высказался о возможном завершении карьеры

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 08:33
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Нападающий Милана Златан Ибрагимович продолжает играть и забивать мячи. 40-летний форвард ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Форвард Милана Златан Ибрагимович заявил, что пока не думает прекращать выступать на высоком уровне.

Ранее мы писали, что Шахтер трогательно провел бразильского бомбардира.

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"Еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Наоборот, хочу продолжать играть как можно дольше и при этом не думать об уходе. Я не хочу быть одним из тех игроков, которые потом жалеют о том, что не продолжили выступать.

Я собираюсь работать и дальше. Буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются", — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Накануне 40-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

На протяжении своей карьеры Златан успел поиграть за ряд топовых европейских клубов и выиграть 31 трофей. Контракт шведа с Миланом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 6 матчей в Серии А и забил 3 мяча.

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