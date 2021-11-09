"Не хочу бути одним із тих, хто шкодує": Ібрагімович висловився про можливе завершення кар'єри

Форвард Мілана Златан Ібрагімович заявив, що поки що не думає припиняти виступати на високому рівні.

Раніше ми писали, що Шахтар зворушливо провів бразильського бомбардира.

"Ще не вирішив, коли збираюся закінчувати. Навпаки, хочу продовжувати грати якнайдовше і при цьому не думати про відход. Я не хочу бути одним із тих гравців, які потім шкодують про те, що не продовжили виступати.

Я збираюся працювати й надалі. Гратиму доти, поки мене потребують", — цитує Ібрагімовича Sky Sport Italia.