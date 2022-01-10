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Врятувати Шевченка може Мілан. Українцю дали останній шанс

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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10 січня, 21:49
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13 січня Дженоа зіграє у Кубку Італії проти Мілана. Після цього матчу власники клубу вирішать, що робити з українським тренером
У Шевченка пока все добре. Його не звільнили
У Шевченка пока все добре. Його не звільнили / Фото: Reuters

Сьогодні боси Дженоа зібралися, щоб обговорити долю головного тренера клубу Андрія Шевченка.

При українському наставнику Дженоа провела десять матчів – шість поразок, три нічиї та одна перемога. Зберегти прописку у Серії А допоможе лише диво.

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При призначенні Шевченка говорилося, що власники Дженоа заплющать очі на пониження у класі. А Андрієві Миколайовичу дадуть час на побудову боєздатної команди.

Проте огидна гра та відсутність результату породили чутки про відставку Шевченка. Як пишуть італійські ЗМІ, власники Дженоа взяли паузу до 13 січня, коли Дженоа зустрінеться з Міланом у Кубку Італії. Вже після цього матчу прийматиметься рішення.

Дженоа – Спеція – 0:1
Дженоа – Спеція – 0:1 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Якщо Шеву звільнять, він у ту ж мить може очолити збірну Польщі, яка в березні має плей-офф з Росією за вихід на ЧС-2022.

Іншим кандидатом на місце коуча поляків є італієць Фабіо Каннаваро, з яким провели переговори, але він взяв час на роздуми.

Раніше ми писали, що Шеві вже знайшли заміну у Дженоа. У змінники Андрію пророкують Давиде Баллардіні, якого сам українець змінив на цій посаді у листопаді.

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Шевченко і Баллардіні
Шевченко і Баллардіні / Фото: Getty Images, Reuters

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