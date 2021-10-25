Шанс для Луніна: основний голкіпер Реала отримав травму в Ель-Класико

У другого воротаря королівського клубу з'явився шанс стати в рамку воріт Реала

У Андрія Луніна з'явився шанс зіграти за Реал / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої неділі мадридський Реал виграв четверте поспіль Ель Класіко у каталонської Барселони (2:1). Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

В одному з епізодів травму отримав основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Після того, як бельгійський голкіпер вибив м'яч, з'явилися побоювання розриву зв'язок на правій нозі.

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Наставник Реала Карло Анчелотті вже збирався зробити останню заміну, але медперсонал дозволив Куртуа дограти матч до кінця.

Наскільки серйозна травма у основного голкіпера мадридського клубу стане відомо найближчим часом, після медичного обстеження.

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Цілком можливо, що в найближчому матчі в рамку воріт Реала стане український воротар Андрій Лунін.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні українець ще не зіграв жодного матчу. При цьому головний тренер Реала Карло Анчелотті пообіцяв, що дасть ігровий час Луніну протягом сезону.

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Андрій Лунін поки залишається в Реалі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після перемоги в іспанському Ель-Класіко, мадридський Реал набрав 20 очок і очолив турнірну таблицю в Ла Лізі.