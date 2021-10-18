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Чому Лунін не грає в Реалі? Що тренер пообіцяв українцеві

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 20:50
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Головний тренер Реала Карло Анчелотті пояснив чому український воротар Андрій Лунін поки не грає за мадридський клуб
Андрій Лунін у Реалі рідко грає
Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

У вівторок, 19 жовтня, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів у Києві Шахтар зіграє з Реалом.

Напевно на заміні мадридців буде сидіти український голкіпер Андрій Лунін. Поки що головний тренер Реала Карло Анчелотті не дає шанс нашому воротареві.

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Чому так, Анчелотті пояснив.

"Лунін повинен прогресувати і ставати краще. Я вже розмовляв з ним і повідомив, що дам йому певну кількість хвилин по ходу сезону. Проте, потрібно розуміти, що перед Луніним є Тібо Куртуа, який є одним з кращих воротарів світу на сьогоднішній день .

Всі бачать, що Лунін – хороший воротар. Немає ніяких сумнівів, що він доб'ється успіху в своїй професійній кар'єрі", – цитує Анчелотті football.ua.

Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

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Нагадаємо, що лідер оборони Шахтаря пропустить матч з Реалом.

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0
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Результати останніх матчів: П В
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0
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Забиті 0
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Шахтар Шахтар Шах
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0
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0
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-2
1
Забиті 0
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