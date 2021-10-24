Кумана чекає відставка? Барселона програла Реалу четверте Ель Класико поспіль

Каталонська команда два з половиною роки не може здобути перемогу у принциповому протистоянні

Реал здобув перемогу в іспанському Ель Класіко / Фото: Колаж: Сьогодні

У головному поєдинку світового футболу Барселона приймала Реал. Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

Рахунок в матчі на 32-й хвилині відкрив захисник Реала Давид Алаба, якому асистував нападник Родріго.

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У доданий до другого тайму час другий гол у ворота Тер Штегена забив півзахисник "вершкових" Лукас Васкес.

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Гол Серхіо Агуеро на сьомій компенсованій хвилині лише підсолодив гіркоту поразки Барселони.

Каталонська команда два з половиною роки не може здобути перемогу у принциповому протистоянні. "Вершкові" виявилися сильнішими в чотирьох останніх Ель Класіко.

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Не виключено, що ця поразка може привести до відставки головного тренера Барселони Рональда Кумана, оскільки каталонська команда після першої чверті чемпіонату не входить в єврокубкову зону, розташувавшись на восьмому місці в турнірній таблиці.

Мадридський Реал набрав 20 очок і очолив турнірну таблицю в Ла Лізі.