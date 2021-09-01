Росія – Хорватія: де і о котрій дивитися відбірковий матч ЧС-2022

У середу, 1 вересня, відбудеться матч відбіркового циклу ЧС-2022 Росія – Хорватія. Зустріч пройде в Москві на стадіоні "Лужники". Початок – о 21:45.
Де дивитися поєдинок Росія – Хорватія
На нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція матчу Росія – Хорватія.
Для власників супутникового телебачення, надаємо список каналів, які транслюватимуть зустріч:
- Перший (Росія)
- Nova TV (Хорватія)
- Білорусь 5 (Білорусь)
- EuroSport Player (Данія)
- Digi Sport 2 (Румунія)
- Polsat Sport (Польща)
- QazSport (Казахстан)
- Shant (Вірменія)
- Sport 4 (Ізраїль)
- Sport TV4 (Португалія)
- ViaPlay (Фінляндія)
Матч буде рівним, вважають аналітики букмекерських контор. На перемогу Росії встановлений коефіцієнт 2.85, на нічию – 3.25, на перемогу Хорватії – 2.70.
Експерти вважають, що зустріч не вийде результативною. Тотал більше 2.5 гола доступний за 2.25, тотал менше 2.5 голи – за 1.79. На "обидві заб'ють" дають 2.00.
Дивіться, як Росія і Хорватія грали у чвертьфіналі ЧС-2018: