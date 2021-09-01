Росія – Хорватія: де і о котрій дивитися відбірковий матч ЧС-2022

Останню зустріч цих команд виграла Хорватія в серії пенальті у чвертьфіналі чемпіонату світу 2018 року

У хорватів завжди яскраві вболівальники / Фото: AFP

У середу, 1 вересня, відбудеться матч відбіркового циклу ЧС-2022 Росія – Хорватія. Зустріч пройде в Москві на стадіоні "Лужники". Початок – о 21:45.

Де дивитися поєдинок Росія – Хорватія

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На нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція матчу Росія – Хорватія.

Для власників супутникового телебачення, надаємо список каналів, які транслюватимуть зустріч:

Перший (Росія)

Nova TV (Хорватія)

Білорусь 5 (Білорусь)

EuroSport Player (Данія)

Digi Sport 2 (Румунія)

Polsat Sport (Польща)

QazSport (Казахстан)

Shant (Вірменія)

Sport 4 (Ізраїль)

Sport TV4 (Португалія)

ViaPlay (Фінляндія)

Матч буде рівним, вважають аналітики букмекерських контор. На перемогу Росії встановлений коефіцієнт 2.85, на нічию – 3.25, на перемогу Хорватії – 2.70.

Експерти вважають, що зустріч не вийде результативною. Тотал більше 2.5 гола доступний за 2.25, тотал менше 2.5 голи – за 1.79. На "обидві заб'ють" дають 2.00.

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Дивіться, як Росія і Хорватія грали у чвертьфіналі ЧС-2018: