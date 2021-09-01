Россия – Хорватия: где и во сколько смотреть отборочный матч ЧМ-2022

В среду, 1 сентября, состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия – Хорватия. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало – в 21:45.
Где смотреть поединок Россия – Хорватия
На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция матча Россия – Хорватия.
Для владельцем спутникового телевидения, предоставляем список каналов, которые будут транслировать встречу:
- Первый (Россия)
- Nova TV (Хорватия)
- Беларусь 5 (Беларусь)
- EuroSport Player (Дания)
- Digi Sport 2 (Румыния)
- Polsat Sport (Польша)
- QazSport (Казахстан)
- Shant (Армения)
- Sport 4 (Израиль)
- Sport TV4 (Португалия)
- ViaPlay (Финляндия)
Матч будет равным, считают аналитики букмекерских контор. На победу России установлен коэффициент 2.85, на ничью – 3.25, на победу Хорватии – 2.70.
Эксперты считают, что встреча не получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, тотал меньше 2.5 гола – за 1.79. На "обе забьют" дают 2.00.
Смотрите, как Россия и Хорватия играли в четвертьфинале ЧМ-2018: