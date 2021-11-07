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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Залишилось вписати ім'я! Шевченко сподобався оригінальний натяк Дженоа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 листопада, 15:06
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Італійський клуб у Twitter опублікував прапор України, тим самим давши зрозуміти, що контракт із Андрієм Шевченком уже узгоджено
Шевченку сподобався твіт Дженоа
Шевченку сподобався твіт Дженоа

Схоже, лічені години залишаються до того моменту, як Андрій Шевченко офіційно стане головним тренером італійського клубу Дженоа. Шева вирушає на дно Італії! Реакція України.

Сьогодні у клубному Twitter Дженоа з'явився оригінальний пост – прапор України. Залишилося лише поряд вписати ім'я.

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Тим більше, що сам Шевченко зробив ретвіт цієї новини, додавши кольори клубу.

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Раніше ми розповідали, чому Андрій Шевченко вибрав Дженоа. У нього там борг.

З чуток, 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року і зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

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Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів команду до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.

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