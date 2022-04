Ліверпуль – МЮ: де дивитись матч чемпіонату Англії

Сьогодні у чемпіонаті Англії один із центральних матчів тижня у єврочемпіонатах. Зустрічаються Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Коли початок. Поєдинок АПЛ пройде на "Енфілді" і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед.

Пряма трансляція в Україні буде на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Крім того, зустріч можна переглянути через додаток OLL.TV.

Хто фаворит. Аналітики вважають, що Ліверпуль не має втратити очки у цьому матчі. Коефіцієнт на перемогу Ліверпуля – 1.39, на нічию – 5.20, на перемогу МЮ – 7.90.

Матч першого кола АПЛ між цими командами завершився кошмаром для манчестерців. Ліверпуль здобув розгромну перемогу – 5:0.

A scintillating performance at Old Trafford back in October, які включають @MoSalah masterclass #LIVMUN pic.twitter.com/7QAUU5QIT7