Ливерпуль – МЮ: где смотреть матч чемпионата Англии

Сегодня в чемпионате Англии один из центральных матчей недели в еврочемпионатах. Встречаются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Когда начало. Поединок АПЛ пройдет на "Энфилде" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед.

Прямая трансляцию в Украине будет на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Кроме того, встречу можно посмотреть через приложение OLL.TV.

Кто фаворит. Аналитики считают, что Ливерпуль не должен потерять очки в этом матче. Коэффициент на победу Ливерпуля – 1.39, на ничью – 5.20, на победу МЮ – 7.90.

Матч первого круга АПЛ между этими командами завершился кошмаром для манчестерцев. Ливерпуль добыл разгромную победу – 5:0.

A scintillating performance at Old Trafford back in October, which included a @MoSalah masterclass #LIVMUNpic.twitter.com/7QAUU5QIT7