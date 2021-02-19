Найгірша футбольна форма в історії: дизайн придумав власник ранчо

Відоме видання ESPN склало рейтинг найгірших футбольних форм в історії. Почесне перше місце дісталося американському клубу "Колорадо Карібус", який виступав в жахливому комплекті екіпіровки в 1978 році.
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"Домашня і виїзна форми команди були виконані в білому, чорному і коричневій кольоровій гамі, з бахромою зі штучної шкіри з пензликами на грудях і спині. Дизайн придумав власник ранчо Джим Гуерчіо, він вважав: чим безглуздіше вигладить команда, тим більше уваги привертає.
Китиці оригінального дизайну мали неймовірну довжину в 10 дюймів (25 см) і могли бити гравців по обличчю, коли вони бігали і стрибали, а противники могли смикати за них під час позиційної боротьби. В кінцевому підсумку вони були скорочені до 2 дюймів (5 см), але натомість гравців змусили виходити на поле в ковбойських капелюхах і чоботях.
Найбільше не пощастило тренерському штабу – вони були змушені носити капелюхи і ковбойські чоботи на протязі всього матчу.
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1 квітня 2014 року "Колорадо Карібус" розіграв фанатів, заявивши, що вони повернуть "всесвітньо відому форму". У фальшивому оголошенні були представлені зображення двох гравців тодішнього складу в коричневих футболках з китицями, повідомляється на espn.com.
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