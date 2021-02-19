"УЄФА хоче не дати зіграти Україні матч зі Швейцарією. Принципово": за лаштунками суду в Лозанні

Спортивний арбітражний суд в Лозанні продовжує розгляд справи стосовно скасованого поєдинку Ліги націй Швейцарія – Україна. Нагадаємо, він не відбувся, оскільки влада Люцерна заборонила нашій збірній виходити на поле через випадки коронавірусу. Однак УАФ подала в суд стосовно матчу Швейцарія – Україна.

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Відомий ведущий Олександр Денис розповів деякі подробиці справи в ефірі програми на YouTube-каналі "Великий футбол":

"Україна проти УЄФА. Так, ми в контрах з УЄФА ... Україна хоче зіграти матч проти Швейцарії. УЄФА хоче не дати Україні не дати зіграти у футбол і залишитися при своєму рішенні. І це принципове питання для УЄФА як для футбольного інституту: не програти Україні. Тому у мене великі сумніви щодо того, що нас чекає наприкінці цього судового розгляду. Ми реально можемо програти. Суд в Лозанні завжди пропонує сторонам перший крок – знайти примирення без рішення суду. Але УЄФА і Швейцарія вибрали концепцію війни".

Також тележурналіст поділився своєю думкою про слабкість позиції України:

"УЄФА не розглядає приклади з інших змагань – клубних або футзальних. Ситуація абсурдна, але для УЄФА головне – не допустити, щоб система програла... З нашого боку в засіданні брало участь семеро осіб, включаючи президента УАФ Андрія Павелка, від УЄФА – два юристи, від Швейцарії – один. УЄФА, який сидить в Швейцарії, і Швейцарія – це як мед і бджоли. Економічно і політично ми – не Італія, не Франція, і в цій справі ми стоїмо на слабкій позиції. УЄФА – настільки сильний орган, що буде стояти до кінця заради перемоги... Для мене дивно, що ні УЄФА, ні Швейцарія не хочуть зіграти в футбол".

Нам зарахували технічну поразку 0:3. Однак Українська асоціація футболу оскаржує вердикт УЄФА, і Павелко запевняє, що шанси України виграти справу – високі.

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Згадаймо, як Україна обігрувала Швейцарію у вересні минулого року:

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