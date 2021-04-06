7 років на цій планеті: дружина Шевченка зворушливо привітала сина

Сьогодні наймолодшому з синів Андрія Шевченка виповнилося 7 років. У соцмережах Райдера-Габріеля зворушливо привітала мама Крістен Пазік.
"7 років на цій планеті. З Днем Народження, Райдере. Щасливі, що ти з нами" , – написала Крістен в Instagram, проілюструвавши привітання підбіркою смішних знімків сина.
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Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, коли наш форвард виступав за Мілан. А через два роки зіграли весілля у Вашингтоні. Зараз подружжя виховує чотирьох синів – Джордана (16 років), Крістіана (14 років), Олександра (8 років) і Райдера-Габріеля (7 років).
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