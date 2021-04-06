Русский
$ 27,94
32,86
  1. Спорт
  2. Новини футболу

7 років на цій планеті: дружина Шевченка зворушливо привітала сина

6 квітня, 14:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Райдера сьогодні День народження

Сьогодні наймолодшому з синів Андрія Шевченка виповнилося 7 років. У соцмережах Райдера-Габріеля зворушливо привітала мама Крістен Пазік.

Реклама

"7 років на цій планеті. З Днем Народження, Райдере. Щасливі, що ти з нами" , – написала Крістен в Instagram, проілюструвавши привітання підбіркою смішних знімків сина.

В тренді
"Ще не вмерла" в Москві! Українка стала найсильнішою жінкою Європи
Реклама

Читайте також: Андрію Шевченку – 44! Він майже найкращий тренер в історії збірної України. Інфографіка

Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, коли наш форвард виступав за Мілан. А через два роки зіграли весілля у Вашингтоні. Зараз подружжя виховує чотирьох синів – Джордана (16 років), Крістіана (14 років), Олександра (8 років) і Райдера-Габріеля (7 років).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

діти Андрій Шевченко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти