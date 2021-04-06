7 лет на этой планете: жена Шевченко трогательно поздравила сына

У Райдера сегодня День рождения

Сегодня самому младшему из сыновей Андрея Шевченко исполнилось 7 лет. В соцсетях Райдера-Габриэля трогательно поздравила мама Кристен Пазик.

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"7 лет на этой планете. С Днем Рождения, Райдер. Счастливы, что ты с нами", – написала Кристен в Instagram, проиллюстрировав поздравление подборкой забавных снимков сына.

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Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, когда наш форвард выступал за Милан. А спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне. Сейчас супруги воспитывают четырех сыновей – Джордана (16 лет), Кристиана (14 лет), Александра (8 лет) и Райдера-Габриэля (7 лет).

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