20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
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Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
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Реал --
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За п'ять хвилин від сенсації: Шахтар наприкінці вирвав перемогу у Руху

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 листопада, 18:57
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Голи Маркоса Антоніо та Тете дозволили донецькому Шахтарю обіграти львівський Рух 2:0
Шахтар vs Рух
Шахтар vs Рух

У суботу, 20 листопада, у Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом. Онлайн матчу Шахтар – Рух ми проводили на нашому сайті.

Команда Де Дзербі вийшла на матч з одним завданням – обіграти Рух та зберегти лідерство у чемпіонаті.

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Підопічні Кучука з перших хвилин почали "сушити" гру, лише зрідка виходячи в контратаки. Футболісти Шахтаря по всіх компонентах перевершували свого суперника, але вразити ворота Паньківа виявилося складним завданням.

Хороші моменти відкрити рахунок у матчі мав бразильський форвард "гірників" Фернандо, проте голкіпер львівської команди був на висоті.

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Фінальний штурм "гірників" приніс свій результат. На 85-й хвилині матчу удар Маркоса Антоніо метрів з 25-ти припав точно у праву дев'ятку – 1:0.

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А за кілька хвилин автор першого голу асистував Тете, який переграв Паньківа – 2:0.

Після голу Маркоса Антоніо другу жовту картку заробив наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, тож донечани завершували поєдинок без головного тренера.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 15 тур.

Шахтар – Рух – 2:0.

Голи: Маркос Антоніо, 86, Тете, 88.

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі (Конопля, 90+2) – Маркос Антоніо, Майкон – Тете, Марлос (Педріньйо, 57), Мудрик (Соломон, 57) – Фернандо (Сікан, 57).

Рух: Паньків, Роман, Білий, Стаменкович, Дідик – Мартинюк (Карасюк, 76), Сапуга (Федорчук, 54) – Альваренга (Притула, 65), Таллес, Бойчук (Рунич, 65) – Климчук.

Шахтар наздогнав за очками Динамо, але кияни лідирують в УПЛ завдяки найкращій різниці м'ячів – "плюс 33" проти "плюс 32" у донеччан.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забиті 41
Пропущені 8
Різниця 33
Результати останніх матчів: В П В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
4
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті 21
Пропущені 14
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Десна Десна Дес
14
6
3
5
17
21
-4
21
Забиті 17
Пропущені 21
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П Н Н П
8
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті 12
Пропущені 15
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н В В Н
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
10
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
11
Львів Львів Льв
15
3
4
8
11
23
-12
13
Забиті 11
Пропущені 23
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П В Н П
12
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті 8
Пропущені 21
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забиті 17
Пропущені 35
Різниця -18
Результати останніх матчів: П В Н Н П
14
Інгулець Інгулець Інг
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н П П Н
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті 17
Пропущені 32
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П П П

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І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Зоря
15
34:18
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львів
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
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