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Шахтар знімає мультфільм до 85-річчя клубу

13 квітня, 12:58

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Озвучувати незвичайний твір взялися ексфутболіст Олексій Бєлік, коментатор Кирило Круторогов і колишній президент УПЛ Володимир Генінсон

Цього року футбольний клуб Шахтар Донецьк відсвяткує 85 років з дня свого створення. До ювілею "оранжево-чорні", крім усього іншого, підготували сюрприз у вигляді мультфільму про історію Шахтаря.

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До речі, матч Шахтаря і Динамо покажуть за межами України.

Цікаво, що серед героїв стрічки – легендарні футболісти "гірників", коментатор телеканалів "Футбол" і експрезидент УПЛ. Причому свої ролі вони озвучили самостійно.

"Сподіваюся, глядачам сподобається. Цікаво подивитися, як все буде виглядати, коли мультик буде готовий", – сказав коментатор Кирило Круторогов.

Також поділився враженнями колишній президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон, який озвучив полярну сову Генінселлу:

"Відчуття змішані. З одного боку, граю негативного героя, з іншого – дуже хотілося взяти участь в такому цікавому задумі. Підтримую все, що пов'язано з популяризацією футболу. Тим більше це створюється для дітей, добра справа".

А багаторічний форвард Шахтаря Олексій Бєлік зізнався, що хвилювався перед мікрофоном:

"Коли щось робиш вперше, це завжди хвилююче, однак допомагає досвід на телеканалі. Працюючи з текстом, розумієш, що треба розставити акценти, десь бути емоційним. Сподіваюся, у мене вийшло добре".

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Вихід мультфільму планується ближче до ювілею клубу, який відзначать 24 травня.

Нагадаємо всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають.

Дивіться, як Шахтар обіграв Ворсклу на виїзді:

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