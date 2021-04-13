Шахтер снимает мультфильм к 85-летию клуба

В этом году футбольный клуб Шахтер Донецк отпразднует 85 лет со дня своего создания. К юбилею "оранжево-черные", кроме всего прочего, подготовили сюрприз в виде мультфильма об истории Шахтера.

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Кстати, матч Шахтера и Динамо покажут за пределами Украины.

Интересно, что среди героев ленты – легендарные футболисты "горняков", комментатор телеканалов "Футбол" и экс-президент УПЛ. Причем свои роли они озвучили самостоятельно.

"Надеюсь, зрителям понравится. Интересно посмотреть, как все будет выглядеть, когда мультик будет готов", – сказал комментатор Кирилл Круторогов.

Также поделился впечатлениями бывший президент Премьер-лиги Владимир Генинсон, который озвучил полярную сову Генинселлу:

"Ощущения смешанные. С одной стороны, играю отрицательного героя, с другой – очень хотелось принять участие в такой интересной задумке. Поддерживаю все, что связано с популяризацией футбола. Тем более это создается для детей, доброе дело".

А многолетний форвард Шахтера Алексей Белик признался, что волновался перед микрофоном:

"Когда что-то делаешь впервые, это всегда волнительно, однако помогает опыт на телеканале. Работая с текстом, понимаешь, что надо расставить акценты, где-то быть эмоциональным. Надеюсь, у меня получилось хорошо".

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Выход мультфильма планируется ближе к юбилею клуба, который отметят 24 мая.

Напомним все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают.

Смотрите, как Шахтер обыграл Ворсклу на выезде:

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