Ми на лютому заряді – Усик надів футболку Динамо і став у ворота

Знаменитий український боксер весело провів час з дітьми на свіжому повітрі і спробував себе в ролі футбольного воротаря

Олександр Усик готується до бою з Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Непереможний українець Олександр Усик продовжує підготовку до чемпіонського поєдинку. Як ми писали, про бій між Усиком і Джошуа повинні оголосити найближчим часом. При цьому 34-річний уродженець Криму, який освоївся в Києві, знаходить час і для розваг.

Сьогодні боксер на своїй сторінці в Instagram розповів, як з'їздив з дітьми на тренування з футболу на лівому березі столиці. Нагадаємо, у спортсмена є сини Кирило і Михайло і дочка Ліза. Сам Олександр надів футболку київського Динамо і продекламував:

"Ми на лютому заряді їдемо перемагати. Ми будемо грати з дуже серйозними хлопцями".

Відео: Instagram

Нещодавно промоутер Джошуа звинуватив Усика в жадібності.

Отримавши слова підтримки від малюків, боксер вирішив спробувати себе в ролі воротаря. Але пропустив з пенальті.

Проте, думається, настрій у зірки українського спорту і тих, хто з ним поспілкувався, залишився позитивним.

Днями колишній чемпіон сказав Джошуа, як побити Усика.

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