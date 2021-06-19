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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ми на лютому заряді – Усик надів футболку Динамо і став у ворота

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 14:12
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Знаменитий український боксер весело провів час з дітьми на свіжому повітрі і спробував себе в ролі футбольного воротаря
Олександр Усик готується до бою з Ентоні Джошуа
Олександр Усик готується до бою з Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Непереможний українець Олександр Усик продовжує підготовку до чемпіонського поєдинку. Як ми писали, про бій між Усиком і Джошуа повинні оголосити найближчим часом. При цьому 34-річний уродженець Криму, який освоївся в Києві, знаходить час і для розваг.

Сьогодні боксер на своїй сторінці в Instagram розповів, як з'їздив з дітьми на тренування з футболу на лівому березі столиці. Нагадаємо, у спортсмена є сини Кирило і Михайло і дочка Ліза. Сам Олександр надів футболку київського Динамо і продекламував:

"Ми на лютому заряді їдемо перемагати. Ми будемо грати з дуже серйозними хлопцями".

Відео: Instagram

Нещодавно промоутер Джошуа звинуватив Усика в жадібності.

Отримавши слова підтримки від малюків, боксер вирішив спробувати себе в ролі воротаря. Але пропустив з пенальті.

Проте, думається, настрій у зірки українського спорту і тих, хто з ним поспілкувався, залишився позитивним.

Днями колишній чемпіон сказав Джошуа, як побити Усика.

Дивіться сюжет про візит до Києва французького боксера – брата Каріма Бензема:

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#
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О
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2
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2
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2
1:1
3
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2
1:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
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1
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