Досі так і не зрозумів: промоутер у шоці від обману Ломаченка

Промоутер Top Rank Боб Арум висловив претензії Василю Ломаченку за те, що той приховав власну травму перед боєм із Теофімо Лопесом

Арум не розуміє, чому Ломаченко сховав травму / Фото: Колаж: Сьогодні

Ломаченко зійшовся у рингу з Лопесом у жовтні 2020-го і програв тому звання абсолютного чемпіона світу рішенням суддів. А потім виявилося, що українець боксував із травмою.

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"Я був шокований перформансом Василя в бою з Лопесом. А через 2 дні все стало зрозуміло – він опинився в операційній. Так що це точно не було якоюсь незначною проблемою.

Там усе було дуже серйозно. Я досі так і не зрозумів, чому він не розповів про травму. Ми просто перенесли бій. Мені цього не збагнути. Але що було, то було", – зізнався Арум, якого цитує vringe.com.

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