Заганяли перед Олімпіадою: у медальної надії України проблеми з психікою

Українська біатлоністка Юлія Джима провально виступила у мас-старті в Антгольці. У чому причина невдалого виступу, розбирався наставник збірної Урош Велепець

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Українка Юлія Джима – одна з головних медальних надій України. Але поки що її результати відверто розчаровують.

У гонці мас-старту на сьомому етапі Кубка світу в Антгольці Юлія була єдиною учасницею від України. Стартувавши під 22-м номером, українка прийшла до фінішу лише 28-ю з 30-ти. Основною причиною провалу стала стрільба українки. Джима зробила п'ять промахів на чотирьох вогневих рубежах.

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Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець вважає, що головна причина провалу – психологічного характеру.

Останні кілька гонок у неї завдання – стріляти. Вона казала, що втомилася. Вже трохи є перебір із цими стартами, всього. Це корисно перед Олімпіадою, але не зараз. Казали, що треба стріляти, та вона все зробила не так. Це просто психіка. Останній постріл лежачи, останній постріл лежачи, останній постріл стоячи й останні два постріли стоячи. Це не техніка, це незрозуміла стрілянина. Просто психіка. Не знаю, чи треба поговорити з нею, хіба… Це недоробка стрілянини, як треба… Потрібно п'ять пострілів – і їхати… А не робити останній із гвинтівкою на спині.

Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images

Ми не переживаємо за швидкість. Домовленість була така, що вона набирає темп і тримається в групі, де вона і була. Коли б ми сказали: "Треба бігти агресивно з першого метра", то треба швидко стріляти. Вона стріляла дуже повільно. Говоритимемо після гонки, бо 28-е місце – це, звичайно, жахливо. Однак і потрапити до топ-30 – це вже чимало", – сказав Велепець Суспільному.

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Додамо, що гонки на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці були останніми перед Іграми. Вже 4 лютого у Пекіні стартує зимова Олімпіада, яка триватиме до 20 числа. Раніше міністр спорту України заявив, що буде задоволений там і однією медаллю.