23 січня 21:45 Онлайн
Мілан 0
Ювентус 0
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес 0
Барселона 1
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Заганяли перед Олімпіадою: у медальної надії України проблеми з психікою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 08:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська біатлоністка Юлія Джима провально виступила у мас-старті в Антгольці. У чому причина невдалого виступу, розбирався наставник збірної Урош Велепець
Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

Українка Юлія Джима – одна з головних медальних надій України. Але поки що її результати відверто розчаровують.

У гонці мас-старту на сьомому етапі Кубка світу в Антгольці Юлія була єдиною учасницею від України. Стартувавши під 22-м номером, українка прийшла до фінішу лише 28-ю з 30-ти. Основною причиною провалу стала стрільба українки. Джима зробила п'ять промахів на чотирьох вогневих рубежах.

Реклама

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець вважає, що головна причина провалу – психологічного характеру.

Останні кілька гонок у неї завдання – стріляти. Вона казала, що втомилася. Вже трохи є перебір із цими стартами, всього. Це корисно перед Олімпіадою, але не зараз. Казали, що треба стріляти, та вона все зробила не так. Це просто психіка.

Останній постріл лежачи, останній постріл лежачи, останній постріл стоячи й останні два постріли стоячи. Це не техніка, це незрозуміла стрілянина. Просто психіка. Не знаю, чи треба поговорити з нею, хіба… Це недоробка стрілянини, як треба… Потрібно п'ять пострілів – і їхати… А не робити останній із гвинтівкою на спині.

Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці
Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images

Ми не переживаємо за швидкість. Домовленість була така, що вона набирає темп і тримається в групі, де вона і була. Коли б ми сказали: "Треба бігти агресивно з першого метра", то треба швидко стріляти. Вона стріляла дуже повільно. Говоритимемо після гонки, бо 28-е місце – це, звичайно, жахливо. Однак і потрапити до топ-30 – це вже чимало", – сказав Велепець Суспільному.

Реклама

Додамо, що гонки на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці були останніми перед Іграми. Вже 4 лютого у Пекіні стартує зимова Олімпіада, яка триватиме до 20 числа. Раніше міністр спорту України заявив, що буде задоволений там і однією медаллю.

Українські біатлоністки – в новій формі
Українські біатлоністки – в новій формі / Фото: Федерація біатлону України

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Кубок світу
Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
6
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
434
7
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
432
8
Олександр Лоґінов Олександр Лоґінов
413
9
Сімон Дестьйо Сімон Дестьйо
409
10
Антон Смольський Антон Смольський
405
Українці на Кубку світу
Чоловіки
34
Дмитро Підручний
148
35
Антон Дудченко
126
49
Богдан Цимбал
64
62
Артем Прима
43
Кубок світу
Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
6
Доротея Вірер Доротея Вірер
430
7
Жустін Брезаз-Буше Жустін Брезаз-Буше
425
8
Ганна Сола Ганна Сола
420
9
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
407
10
Анаїс Бескон Анаїс Бескон
399
Українки на Кубку світу
32
Юлія Джима
153
40
Олена Білосюк (Підгрушна)
103
47
Дар'я Блашко
72
52
Валентина Семеренко
60
95
Анастасія Меркушина
4
НА ЩО ПОСТАВИТИ

Кот-Д'Івуар

26 січ

18:00

Єгипет

2.26

3.05

3.55

Полісся

3 лют

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металіст

4 лют

19:00

Чорноморець

2.15

3.90

2.90
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти