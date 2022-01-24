23 января 21:45 Онлайн
Милан 0
Ювентус 0
23 января 22:00 Онлайн
Алавес 0
Барселона 1
24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Загоняли перед Олимпиадой: у медальной надежды Украины проблемы с психикой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 08:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская биатлонистка Юлия Джима провально выступила в масс-старте в Антхольце. В чем причина неудачного выступления, разбирался наставник сборной Урош Велепец
Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Getty Images

Украинка Юлия Джима – одна из главных медальных надежд Украины. Но пока ее результаты откровенно разочаровывают.

В гонке масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце Юлия была единственной участницей от Украины. Стартовав под 22-м номером, украинка пришла к финишу только 28-й из 30-ти. Основной причиной провала стала стрельба украинки. Джима сделала пять промахов на четырех огневых рубежах.

Реклама

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец считает, что главная причина провала – психологического характера.

"Последние несколько гонок у нее задача – стрелять. Она говорила, что устала. Уже немного есть перебор с этими стартами, всего. Это полезно перед Олимпиадой, но уже не сейчас. Говорили, что надо стрелять, но она все сделала не так. Это просто психика.

Последний выстрел лежа, последний выстрел лежа, последний выстрел стоя и последние два выстрела стоя. Это не техника, это непонятная стрельба. Просто психика. Не знаю, надо поговорить с ней, разве… Это недоработка стрельбы, как надо… Нужно пять выстрелов – и ехать… А не делать последний с винтовкой на спине.

Юлия Джима выступит в Рождественской гонке
Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images

Мы не переживаем скорость. Договоренность была такова, что она набирает темп и держится в группе, где она и была. Если бы мы сказали: "Надо бежать агрессивно с первого метра", надо быстро стрелять. Она стреляла очень медленно. Будем говорить после гонки, потому что 28-е место – это, конечно, ужасно. Однако и попасть в топ-30 – это уже немало", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

Реклама

Добавим, что гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце были последними перед Играми. Уже 4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, которая продлится до 20-го числа. Ранее министр спорта Украины заявил, что будет доволен там и одной медалью.

Украинские биатлонистки – в новой форме
Украинские биатлонистки – в новой форме / Фото: Федерация биатлона Украины

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Кубок мира
Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
6
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
434
7
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
432
8
Александр Логинов Александр Логинов
413
9
Симон Дестьё Симон Дестьё
409
10
Антон Смольский Антон Смольский
405
Украинцы на Кубке мира
Мужчины
34
Дмитрий Пидручный
148
35
Антон Дудченко
126
49
Богдан Цымбал
64
62
Артем Прима
43
Кубок мира
Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
6
Доротея Вирер Доротея Вирер
430
7
Жюстин Брезаз-Буше Жюстин Брезаз-Буше
425
8
Анна Сола Анна Сола
420
9
CHEVALIER-BOUCHET Anais CHEVALIER-BOUCHET Anais
407
10
Анаис Бескон Анаис Бескон
399
Украинки на Кубке мира
32
Юлия Джима
153
40
Елена Билосюк (Пидгрушная)
103
47
Дарья Блашко
72
52
Валентина Семеренко
60
95
Анастасия Меркушина
4
НА ЧТО ПОСТАВИТЬ

Кот-Д'Ивуар

26 янв

18:00

Египет

2.26

3.05

3.55

Полесье

3 февр

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металлист

4 февр

19:00

Черноморец

2.15

3.90

2.90
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять