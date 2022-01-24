Загоняли перед Олимпиадой: у медальной надежды Украины проблемы с психикой

Украинская биатлонистка Юлия Джима провально выступила в масс-старте в Антхольце. В чем причина неудачного выступления, разбирался наставник сборной Урош Велепец

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Украинка Юлия Джима – одна из главных медальных надежд Украины. Но пока ее результаты откровенно разочаровывают.

В гонке масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце Юлия была единственной участницей от Украины. Стартовав под 22-м номером, украинка пришла к финишу только 28-й из 30-ти. Основной причиной провала стала стрельба украинки. Джима сделала пять промахов на четырех огневых рубежах.

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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец считает, что главная причина провала – психологического характера.

"Последние несколько гонок у нее задача – стрелять. Она говорила, что устала. Уже немного есть перебор с этими стартами, всего. Это полезно перед Олимпиадой, но уже не сейчас. Говорили, что надо стрелять, но она все сделала не так. Это просто психика. Последний выстрел лежа, последний выстрел лежа, последний выстрел стоя и последние два выстрела стоя. Это не техника, это непонятная стрельба. Просто психика. Не знаю, надо поговорить с ней, разве… Это недоработка стрельбы, как надо… Нужно пять выстрелов – и ехать… А не делать последний с винтовкой на спине.

Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images

Мы не переживаем скорость. Договоренность была такова, что она набирает темп и держится в группе, где она и была. Если бы мы сказали: "Надо бежать агрессивно с первого метра", надо быстро стрелять. Она стреляла очень медленно. Будем говорить после гонки, потому что 28-е место – это, конечно, ужасно. Однако и попасть в топ-30 – это уже немало", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

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Добавим, что гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце были последними перед Играми. Уже 4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, которая продлится до 20-го числа. Ранее министр спорта Украины заявил, что будет доволен там и одной медалью.