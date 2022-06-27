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Украинское дерби на Уимблдоне: Калинина и Цуренко начинают с побед

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 июня, 17:57
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Две наши теннисистки успешно преодолели первый круг турнира Большого Шлема и уже во втором раунде сразятся друг с другом
Ангелина Калинина и Леся Цуренко сыграют друг с другом на Уимблдоне
Ангелина Калинина и Леся Цуренко сыграют друг с другом на Уимблдоне

Сегодня стартовал 135-ый розыгрыш теннисного турнира Уимблдон. В женском одиночном сегменте сразятся 128 спортсменок, среди которых четыре украинки.

Две из них уже стартовали в первом круге и прошли своих соперниц. Леся Цуренко уверенно одолела британку Джоди Беррейдж со счетом 6:2 / 6:3.

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Встреча проходила 1 час 13 минут и прерывалась из-за дождя. Несмотря на победу, наша спортсменка не совершила ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки.

В следующем раунде Лесю ждет битва с соотечественницей Ангелиной Калининой. Первая ракетка Украины также сегодня успешно одолела теннисистку из Венгрии Анну Бондар.

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Первый сет остался за соперницей (4:6), однако Ангелина сумела совершить камбэк (6:2 / 6:4). Поединок проходил почти два часа. Во время него девушка пять раз подала на вылет и совершила 7 двойных ошибок.

Поединок между Калининой и Цуренко должен состояться в среду, 29 июня, в 13:00 по киевскому времени. Также во второй круг сегодня может пройти Марта Костюк, если сможет одолеть Кети Свон. Завтра же свой матч против Аны Богдан проведет Даяна Ястремская.

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