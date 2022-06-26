Поляк придумал крутую благотворительную акцию для Украины на Уимблдоне

Хуберт Хуркач готов жертвовать по 100 евро за каждый свой эйс на Уимблдоне. Все средства теннисист из Польши отправит гражданам Украины

Хуберт Хуркач - лучший теннисист из Польши

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину в ее войне против фашистской армии Путина. Многие спортсмены либо идут на фронт, либо помогают в гуманитарном или финансовом плане.

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Решил подключиться к помощи нашей стране и польский теннисист Хуберт Хуркач, который завтра стартует на Уимблдоне. На своей страничке в Twitter игрок рассказал, как его успешная игра может помочь украинцам.

"Каждый мой эйс на Уимблдоне будет стоить 100 евро, которые я передам на помощь гражданам Украины. Надеюсь, их будет много".

Эйс – это подача на вылет, когда теннисист выигрывает розыгрыш сразу после первой подачи. Отметим, что Хуркач является десятым, а на Уимблдоне сыграет под №7 из-за санкций травмы Зверева и санкций в отношении россиян Медведева и Рублева.

Первым соперником Хуберта станет испанец Алехандро Давидович Фокина. В случае победы во втором круге поляк сразится либо с аргентинцем Федерико Корией, либо с чехом Иржи Веселы.