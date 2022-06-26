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Поляк придумал крутую благотворительную акцию для Украины на Уимблдоне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 июня, 22:19
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Хуберт Хуркач готов жертвовать по 100 евро за каждый свой эйс на Уимблдоне. Все средства теннисист из Польши отправит гражданам Украины
Хуберт Хуркач - лучший теннисист из Польши
Хуберт Хуркач - лучший теннисист из Польши

Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину в ее войне против фашистской армии Путина. Многие спортсмены либо идут на фронт, либо помогают в гуманитарном или финансовом плане.

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Решил подключиться к помощи нашей стране и польский теннисист Хуберт Хуркач, который завтра стартует на Уимблдоне. На своей страничке в Twitter игрок рассказал, как его успешная игра может помочь украинцам.

"Каждый мой эйс на Уимблдоне будет стоить 100 евро, которые я передам на помощь гражданам Украины. Надеюсь, их будет много".

Эйс – это подача на вылет, когда теннисист выигрывает розыгрыш сразу после первой подачи. Отметим, что Хуркач является десятым, а на Уимблдоне сыграет под №7 из-за санкций травмы Зверева и санкций в отношении россиян Медведева и Рублева.

Первым соперником Хуберта станет испанец Алехандро Давидович Фокина. В случае победы во втором круге поляк сразится либо с аргентинцем Федерико Корией, либо с чехом Иржи Веселы.

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