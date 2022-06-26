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Четыре украинки сыграют на Уимблдоне. Расписание матчей первого раунда

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 июня, 21:25
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Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк представят нашу страну на травяных кортах Великобритании. Рассказываем об их соперницах и времени поединков
Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют на Уимблдоне
Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграют на Уимблдоне

Уже завтра стартует третий турнир Большого Шлема в году. С 27 июня по 10 июля на турнире Уимблдон сразятся лучшие теннисисты мира, которые представляют цивилизованные страны.

В этом году событие пройдет без спортсменов из России и Беларуси. Британцы не захотели наблюдать за игроками, которые представляют фашистские страны.

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Это вызвало реакцию у ATP, которая решила показать "внеполитичность" и отказалась начислять очки за Уимблдон-2022. Теннисисты из Украины все же выступят на турнире.

В мужском одиночном сегменте наших спортсменов не будет, тогда как в женском стартуют аж четыре наши представительницы. Лучшая представительница Украины Ангелина Калинина начнет свой путь с Анны Бондар из Венгрии.

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В случае победы спортсменка уже в следующем раунде может сразиться с другой украинкой Лесей Цуренко. Для этого ей необходимо преодолеть сопротивление Джоди Беррейдж из Великобритании.

В той же половине стартует и Марта Коcтюк. Ее соперницей в первом раунде будет также британка – Кети Свон. В первой половине сетки из Украины будет лишь Даяна Ястремская, которой предстоит сразиться с румынкой Аной Богдан. Расписание следующее:

27 июня, 13:00. Джоди Беррейдж – Леся Цуренко
27 июня, 13:00. Ангелина Калинина – Анна Бондар
27 июня, 19:00. Марта Костюк – Кети Свон
28 июня, 13:00. Ана Богдан – Даяна Ястремская

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