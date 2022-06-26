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Чотири українки зіграють на Вімблдоні. Розклад матчів першого раунду

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 червня, 21:25
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Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Марта Костюк представлять нашу країну на трав'яних кортах Великої Британії. Розповідаємо про їхні суперниці та час поєдинків
Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зіграють на Вімблдоні
Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська зіграють на Вімблдоні

Вже завтра стартує третій турнір Великого Шлему цього року. З 27 червня по 10 липня на турнірі Вімблдон змагатимуться найкращі тенісисти світу, які представляють цивілізовані країни.

Цього року подія пройде без спортсменів з Росії та Білорусі. Британці не захотіли спостерігати за гравцями, які репрезентують фашистські країни.

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Це викликало реакцію у ATP, яка вирішила показати "позаполітичність" і відмовилася нараховувати очки за Вімблдон-2022. Тенісисти з України все ж таки виступлять на турнірі.

У чоловічому одиничному сегменті наших спортсменів не буде, тоді як у жіночому стартують аж чотири наші представниці. Найкраща представниця України Ангеліна Калініна почне свій шлях із Анни Бондар зУгорщини.

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У разі перемоги спортсменка вже в наступному раунді може поборотися з іншою українкою Лесею Цуренко. Для цього їй необхідно подолати опір Джоді Беррейдж із Великобританії.

У тій же половині стартує і Марта Костюк. Її суперницею у першому раунді буде також британка – Кеті Свон. У першій половині сітки з України буде лише Даяна Ястремська, яка має битися з румункою Аною Богдан. Розклад:

27 червня, 13.00. Джоді Беррейдж – Леся Цуренко
27 червня, 13.00. Ангеліна Калініна – Анна Бондар
27 червня, 19.00. Марта Костюк – Кеті Свон
28 червня, 13.00. Ана Богдан – Даяна Ястремська

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