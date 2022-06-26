Чотири українки зіграють на Вімблдоні. Розклад матчів першого раунду

Вже завтра стартує третій турнір Великого Шлему цього року. З 27 червня по 10 липня на турнірі Вімблдон змагатимуться найкращі тенісисти світу, які представляють цивілізовані країни.
Цього року подія пройде без спортсменів з Росії та Білорусі. Британці не захотіли спостерігати за гравцями, які репрезентують фашистські країни.
Це викликало реакцію у ATP, яка вирішила показати "позаполітичність" і відмовилася нараховувати очки за Вімблдон-2022. Тенісисти з України все ж таки виступлять на турнірі.
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У чоловічому одиничному сегменті наших спортсменів не буде, тоді як у жіночому стартують аж чотири наші представниці. Найкраща представниця України Ангеліна Калініна почне свій шлях із Анни Бондар зУгорщини.
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У разі перемоги спортсменка вже в наступному раунді може поборотися з іншою українкою Лесею Цуренко. Для цього їй необхідно подолати опір Джоді Беррейдж із Великобританії.
У тій же половині стартує і Марта Костюк. Її суперницею у першому раунді буде також британка – Кеті Свон. У першій половині сітки з України буде лише Даяна Ястремська, яка має битися з румункою Аною Богдан. Розклад:
27 червня, 13.00. Джоді Беррейдж – Леся Цуренко
27 червня, 13.00. Ангеліна Калініна – Анна Бондар
27 червня, 19.00. Марта Костюк – Кеті Свон
28 червня, 13.00. Ана Богдан – Даяна Ястремська