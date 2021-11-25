Украинская миллионерша разделась после поражения от россиянки (фото)

Проиграв во втором круге турнира Al Habtoor Tennis Challenge в Дубае россиянке Анастасии Гасановой, украинская теннисистка Леся Цуренко отправилась смывать усталость в бассейн своего отеля в Эмиратах.
При этом 32-летняя украинка похвасталась с фолловерами фотографиями своей фигуры в бикини и поделилась не самым лучшим настроением.
"Разочарована, но улыбаюсь", – написала в Instagram Цуренко
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Отметим, что начала 2021 год Леся Цуренко на 146-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 120-й. Казалось бы, прогресс. Но у украинки бывали времена и получше, когда она занимала 23-ю позицию среди теннисисток мира.
Добавим, что в нынешнем году Цуренко заработала 175 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру – почти $5 млн.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала за год $1,3 млн призовых.