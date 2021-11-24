На ситцевую свадьбу денег хватит! Сколько заработала звездная пара Свитолина – Монфис

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала призовые, которые заработали теннисистки в 2021 году

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Reuters, Instagram

Согласно рейтингу опубликованному на официальном сайте WTA, первая ракетка Украины Элина Свитолина за сезон заработала 1 миллион 296 тысячи долларов.

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Лидером по призовым сезона 2021 года стала Эшли Барти, на ее счету 3,9 млн долларов.

ТОП-10 теннисисток по призовым выглядит следующим образом:

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1. Эшли Барти – 3,9 млн

2. Барбора Крейчикова – 3,6 млн

3. Арина Соболенко – 2,9 млн

4. Каролина Плишкова – 2,9 млн

5. Гарбинье Мугуруса – 2,8 млн

6. Эмма Радукану – 2,8 млн

7. Паула Бадоса – 2,6 млн

8. Наоми Осака – 2,3 млн

9. Элиза Мертенс – 2,1 млн

10. Мария Саккари – 2 млн

Украинские теннисистки могут похвастаться таким призовыми:

23. Элина Свитолина – 1,3 млн

52. Марта Костюк – 643 тысячи

106. Ангелина Калинина – 401 тыс

155. Катерина Козлова – 233,9 тыс

156. Даяна Ястремская – 232,6 тыс

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Отметим, что супруг Элины Свитолиной Гаэль Монфис заработал немногим меньше, чем его жена. По данным ATP заработок француза в 2021 году составил 1 миллион 13 тысяч долларов.

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Французский теннисист Гаэль Монфис / Фото: Reuters

Ранее украинка призналась, что организация свадьбы обошлась ее супругу в 25 тысяч евро. Не известно, будет ли звездная пара в следующем году отмечать годовщину свадьбы, которую именуют ситцевой, но денег на такой праздник у них точно хватит.