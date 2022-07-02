Победной серии конец! Главная фаворитка Уимблдона сошла с дистанции

Ига Свентек прервала свою 37-матчевую победную серию, вылетев в третьем круге от опытной Ализе Корне

Ига Свентек уступила Ализе Корне на Уимблдоне

На теннисном турнире Уимблдон завершаются матчи 3 круга в мужском и женском одиночных турнирах. Из второго уже вылетели все украинки, последней турнир покинула Леся Цуренко.

Главной же фавориткой ивента считалась лидер рейтинга WTA Ига Свентек. Девушка уверенно прошла два раунда, однако третий круг оказался для теннисистки непреодолимым.

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На пути Свентек стала опытная француженка Ализе Корне, которая выиграла оба сета со счетом 6:4 / 6:2. Это поражение завершило длительную победную серию Иги, которая насчитывала 37 поединков подряд. Полячка не проигрывала с февраля этого года.

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К слову, Корне уже заслужила авторитет "грозы первых ракеток". В 2014 году Ализе трижды огорчала Серену Уильямс, которая тогда лидировала в рейтинге WTА. Теперь же после победы над Свентек француженка сразится с Айлой Томлянович.

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Также Уимблдон покинула еще одна из фавориток Кори Гауфф. Девушка проиграла своей соотечественнице Аманде Анисимовой (7:6 / 2:6 / 1:6).