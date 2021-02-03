А девушки – в форме! Украинские теннисистки выигрывают на характере в Австралии

В Мельбурне продолжаются подготовительные турниры перед первым в году "Большим шлемом". Сегодня утром пятая ракетка планеты, одесситка Элина Свитолина, выиграла второй матч подряд. Позавчера Свитолина с победы начала последнюю репетицию перед Australian Open.

Реклама

На этот раз украинке пришлось проявить характер в дуэли с Еленой Остапенко из Латвии. Элина уступила в первой партии на тай-брейке – 6:7 (4:7), зато потом уверенно взяла два сета – 6:3, 6:2. В четвертьфинале наша прима померится силами с бельгийкой Элиз Мертенс (№ 20 в мире).

Вчера Стаховский обыграл россиянина на старте турнира в Австралии.

А 18-летней Марте Костюк за утро среды пришлось сыграть сразу два матча, и оба – успешно! В первом круге личного разряда киевлянка легко расправилась с опытной канадкой Габриэлой Дабровски – 6:0, 6:3. А вот дальше ее ждет американка Дженнифер Брейди (№ 24).

В тренде Драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале

Реклама

В паре же с белоруской Александрой Соснович у Марты получился более напряженный поединок. Но славянки на пути в четвертьфинал вырвали победу у китайского дуэта Ксю/Янг – 5:7, 6:4, 10-6. Юная украинка уже похвасталась успехом на своей страничке в Instagram.

Что интересно, в парном и одиночном разрядах Костюк выступает на разных соревнованиях, хотя они проводятся на одних и тех же кортах. Смотрите, как Марта готовилась к турнирам в Австралии:

Марта Костюк в Мельбурне со штангой

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама