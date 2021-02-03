А дівчата – у формі! Українські тенісистки виграють на характері в Австралії

У Мельбурні продовжуються підготовчі турніри перед першим в році "Великим шоломом". Сьогодні вранці п'ята ракетка планети, одеситка Еліна Світоліна, виграла другий матч поспіль. Позавчора Світоліна з перемоги розпочала останню репетицію перед Australian Open.

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Цього разу українці довелося проявити характер в дуелі з Оленою Остапенко з Латвії. Еліна поступилася в першій партії на тайбрейку – 6:7 (4:7). Зате потім впевнено взяла два сети – 6:3, 6:2. У чвертьфіналі наша прима поміряється силами з бельгійкою Еліз Мертенс (№ 20 у світі).

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А 18-річній Марті Костюк за ранок середи довелося зіграти відразу два матчі, і обидва – успішно! У першому колі особистого розряду киянка легко розправилася з досвідченою канадкою Габріелою Дабровські – 6:0, 6:3. А ось далі її чекає американка Дженніфер Брейді (№24).

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А от у парі з білорускою Олександрою Соснович у Марти вийшов більш напружений поєдинок. Але слов'янки на шляху до чвертьфіналу вирвали перемогу у китайського дуету Ксю/Янг – 5:7, 6:4, 10-6. Юна українка вже похвалилася успіхом на своїй сторінці в Instagram.

Що цікаво, у парному й одиночному розрядах Костюк виступає на різних змаганнях, хоча вони проводяться на тих самих кортах. Дивіться, як Марта готувалася до турнірів в Австралії:

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