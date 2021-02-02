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Стаховский обыграл россиянина на старте теннисного турнира в Австралии

2 февраля, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинка Марта Костюк успешно стартовала в паре с белоруской Соснович

Особенные правила карантина в Австралии привели к тому, что все сильнейшие теннисисты мира сейчас собрались в Мельбурне. Причем, выступают они в одном городе, но на четырех разных турнирах! На юго-западе Зеленого континента сейчас проходят два женских соревнования WTA, мужской личный турнир АТР и командный АТР Cup.

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Тем временем Федерер объявил, когда и где вернется на корт.

Во вторник удачно проявили себя украинцы. Лучший наш теннисист Сергей Стаховский (№201 в мире) добыл волевую победу над 23-летним россиянином Романом Сафиуллиным (№182) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Во втором круге соперником опытного киевлянина станет высоченный американец Рейлли Опелка (рост – 211 см, №40 в рейтинге).

В женском турнире наша юная звезда Марта Костюк заявилась в паре с белоруской Александрой Соснович и в первой встрече отпраздновала победу над американским дуэтом Мухаммад/Пегула – 6:2, 3:6, 10-8. Интересно, что перед этим Соснович обыграла в одиночном разряде другую украинку – Лесю Цуренко. Причем это был матч другого турнира, хотя прошел на тех же хардовых кортах.

Накануне звезда украинского тенниса призналась в слабости после штанги: "Это моя любовь". Чуть позже Марта показала, как потребляет витамины.

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Смотрите сюжет о том, как Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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теннис мельбурн Сергей Стаховский Марта Костюк
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